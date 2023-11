Argentina, Scaloni sulla squalifica del Papu Gomez: “È molto arrabbiato, ha il nostro supporto”

Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, ha parlato in conferenza stampa in vista delleddue partite valide per le qualificazioni ai Mondiali. La Nazionale campione del Mondo sfiderà Uruguay e soprattutto Brasile. Il ct ai microfoni dei media ha avuto anche modo di parlare del Papu Gomez, attualmente squalificato due anni per doping: “Ho parlato con lui, abbiamo un ottimo rapporto e sono stato suo compagno di squadra oltre che suo allenatore. Speriamo che la faccenda possa risolversi, è arrabbiato per quello che gli sta succedendo. Gli diamo tutto il nostro supporto e siamo grati per quello che ci ha dato”.