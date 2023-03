Argentina, Messi a cena con la famiglia: bolgia fuori dal ristorante (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 20

Leo Messi a cena con la famiglia a Buenos Aires prima di tuffarsi sull’impegno con l’Argentina in questa sosta nazionali. Peccato che la voce della presenza della Pulce al ristorante Don Julio nel quartiere ‘Palermo’ si sia sparsa rapidamente, fino a trasformare il piazzale antistante al locale un piccolo stadio tra cori e celebrazioni. Subito è stato intonato il coro che ha accompagnato la ‘Tercera’ dell’Albiceleste in Qatar. Venerdì è in programma l’amichevole contro Panama, Messi è atteso in campo.

