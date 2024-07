Argentina, Di Maria in lacrime: “Non sono pronto, ma è il momento perfetto per salutare”

Angel Di Maria è scoppiato in lacrime dopo la vittoria contro il Canada perché sa che la sua ultima partita con la maglia dell’Argentina sarà la finale di Copa America 2024: “Sono grato a tutti quelli che mi hanno sempre sostenuto, alla mia famiglia e a questo gruppo che mi ha dato tutto. Oggi Messi, prima di scendere in campo, ha detto che volevano arrivare in finale per me e questo mi ha riempito di gioia e orgoglio. Non sono pronto per la mia ultima partita con la Nazionale, ma penso che sia arrivato il momento perfetto per salutarci perché ho dato tutto quello che avevo da dare. Lo sognavo così. I miei compagni sostengono la mia decisione“.

Tramite un post su Instagram, il Fideo ha poi ringraziato nuovamente tutti per il supporto: “Non trovo le parole per esprimere tutto quello che mi sta accadendo in questo momento, ma quello che voglio sottolineare è la gratitudine che provo verso questo gruppo di giocatori. Ognuno di loro mi ha fatto arrivare dove sono arrivato; senza di loro non avrei mai potuto vincere tutto quello che ho vinto. Ho conquistato tanti trofei importanti, ma le persone, i compagni e gli amici che ho con me è qualcosa che non si può comprare. Questo gruppo lo porterò sempre nel cuore“.