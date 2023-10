Argentina, Di Maria: “Dopo la Copa America lascio la nazionale”

“La Coppa America sarà il mio ultimo torneo con l’Argentina. Giocare nel Benfica mi dà la possibilità di mantenermi ad alti livelli e di essere convocato in nazionale, farò di tutto per esserci, poi chiuderò con l’Albiceleste“. In un’intervista al programma argentino Todo Pasa, Angel Di Maria ha annuncia che la Copa America, in programma dal 20 giugno al 14 luglio del 2024, sarà la sua ultima competizione con la nazionale. L’ex Juventus ha anche confermato che potrebbe chiudere la carriera al Rosario Central, il club dove è cresciuto. “Era la mia idea già prima di tornare al Benfica, ho un ottimo rapporto con la società, il mio contratto scadrà nel 2024 e nella mia testa c’è questa possibilità di chiudere con il Rosario Central”, ha concluso Di Maria.