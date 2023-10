Eurocup 2023/24: perde ancora la Reyer Venezia, l’Hapoel Tel Aviv sbanca il Taliercio 97-81

Altra sconfitta in Eurocup per la Reyer Venezia, la terza in altrettante partite. L’Hapoel Tel Aviv infatti passa al Taliercio 97-81 grazie ad un super secondo tempo da 56 punti segnati. Vittoria meritata per gli ospiti, che hanno dominato sotto le plance e fatto malissimo alla squadra lagunare anche dalla lunga distanza con uno splendido 12/18 da tre. Parte bene la formazione di casa, che per gran parte del primo tempo rimane avanti fino a sfiorare la doppia cifra. La squadra di Spahija gioca una buona pallacanestro in cui sono soprattutto Tucker e Wiltjer ad andare a segno: sono rispettivamente 9 e 13 i punti all’intervallo per i due mattatori della Reyer. Nel finale di secondo quarto però gli israeliani si rifanno sotto e mettono addirittura la testa avanti grazie ad un parziale di 10-0 che li porta sul 41-40 a metà gara.

Nella ripresa la gara rimane in equilibrio per tutto il terzo quarto, con nessuna delle due compagini che riesce a scavare un solco. Per la formazione orogranata sale in cattedra Barry Brown, mentre dall’altra parte a rispondere sono i due esperti israeliani Ginat e Timor. Proprio la tripla di quest’ultimo sul finale della terza frazione fa male alla Reyer, che accusa il colpo a inizio quarto quarto. L’Hapoel infatti con un Munford sugli scudi e i centimetri a rimbalzo d’attacco infila un parziale di 14-4 con cui scappa via sul +14. Venezia prova a riportarsi sotto con i soliti Tucker e Brown, ma la squadra di coach Franco è brava ad amministrare il vantaggio e chiude 97-81.