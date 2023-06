Amichevoli: Messi trascina l’Argentina a Pechino contro l’Australia, 6-0 del Giappone a El Salvador

Vittoria per 2-0 dell’Argentina in amichevole. I campioni del mondo guidati da Lionel Scaloni battono l’Australia a Pechino ed è il solito Leo Messi ad aprire le danze. Con un record: il neo giocatore dell’Inter Miami, infatti, segnando dopo 79 secondi con un mancino a giro splendido dal limite, firma il gol più veloce della sua carriera. L’ex Fiorentina e ora al Betis, German Pezzella, segna il raddoppio nel cuore del secondo tempo.

Senza freni invece il Giappone in amichevole contro El Salvador. Taniguchi dopo nemmeno un minuto firma l’1-0, poi gli ospiti dopo appena tre minuti perdono anche un uomo per l’espulsione di Rodriguez. E allora, a Rodriguez Ueda firma il 2-0, quindi arrivano i gol di Kubo, Doan, Nakamura e Furuhashi per il roboante 6-0 finale.