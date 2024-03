Amichevoli internazionali 2024: la Germania surclassa la Francia, a Lione fischi per i Bleus

La Germania surclassa la Francia nell’amichevole di lusso di stasera a Lione. La squadra di Nagelsmann, in ricostruzione e piena di talenti da rendere campioni, passa per 0-2 contro i vice campioni del mondo grazie alle perle di Wirtz e Havertz a inizio primo (appena sette secondi dopo il calcio d’inizio su invenzione di Kroos) e secondo tempo, in una partita senza storia. Davvero enormi le difficoltà dei Bleus di Deschamps, che relega in panchina l’acciaccato Maignan e schiera i milanisti Theo Hernandez e Giroud solo nel secondo tempo. In campo dal 1′, non brillano né l’interista Thuram né lo juventino Rabiot, che è comunque tra i pochi a salvarsi. Tanta fatica persino per Kylian Mbappé a creare occasioni, e le occasioni latitano. La Mannschaft, invece, trova con facilità combinazioni offensive e gioca sul velluto, vincendo con merito. Esce tra i fischi la nazionale transalpina, che potrà rifarsi tra pochi giorni contro il Cile. La Germania, invece, è attesa da un altro test di assoluto livello contro l’Olanda.

Nell’altra sfida amichevole di prestigio della serata, giocata sul campo neutro del Cairo nella Acud Cup, solo 0-0 tra Croazia e Tunisia e bisogna andare ai rigori. Un gol annullato nel primo tempo ai nordafricani con Jelassi, le tante sostituzioni nella ripresa privano di qualità entrambe le formazioni, con l’uscita di Modric al 60′ per il granata Vlasic la squadra di Dalic perde il proprio faro e non riesce a creare occasioni degne di nota. Per la tenuta difensiva, però, è un ottimo test per tutte e due. Dal dischetto fatali tre errori tunisini contro i due croati: sbaglia Vlasic, mentre di Pasalic il penalty che risulta decisivo. Martedì la Croazia sfiderà l’Egitto in finale.