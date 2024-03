Amichevoli internazionali 2024: la Germania batte l’Olanda, pari tra Inghilterra e Belgio. Show tra Spagna e Brasile

Serata ricca di amichevoli internazionali di lusso, poi da domani di nuovo spazio ai club e l’appuntamento con le nazionali tornerà direttamente a giugno per Euro 2024. A Francoforte, la Germania batte l’Olanda in rimonta. Gli oranje passano in vantaggio grazie al gol di Veerman, pareggio immediato dei tedeschi con Mittelstadt all’11’. Sembra tutto apparecchiato per un pareggio tra due superpotenze, invece, ecco che Fullkrug, in gran forma, all’85’ regala la vittoria alla squadra di Nagelsmann. A Londra l’Inghilterra evita la seconda sconfitta contro un’avversaria di prestigio in casa in pochi giorni. Ci pensa Bellingham nel recupero a salvare i Tre Leoni da un altro ko a Wembley, nel primo tempo doppietta di Tielemans per i Diavoli Rossi e momentaneo pari di Toney su rigore. Spettacolo al Bernabeu tra Spagna e Brasile nella sfida che ha chiuso la serata: le Furie Rosse trovano il doppio vantaggio con Rodri su rigore e Olmo, Rodrygo ed Endrick riportano sulla parità i verdeoro, nel finale però gli iberici tornano avanti, ancora su rigore, ancora con Rodri, ma non si arrende la Selecao e ritrova il pari con il rigore di Paquetà.

Vittoria della Francia a Marsiglia contro il Cile. Fofana, Kolo Muani e Giroud per i transalpini, l’aveva sbloccata Nunez per i sudamericani, inutile il gol di Osorio nel finale. Bruttissima serata per la Turchia di Montella nell’amichevole di Vienna contro un’Austria devastante. La squadra allenata da Rangnick vince per 6-1 grazie ai gol di Schlager, Gregoritsch (tre gol, due su rigore), Baumgartner, sempre su rigore, ed Entrup, momentaneo pari anatolico con l’interista Calhanoglu, come spesso gli capita sempre su rigore. A Praga la Repubblica Ceca rimonta l’Armenia, vince anche la Danimarca in una sorta di derby con le Far Oer per 2-0. Un autogol di Olivera del Napoli porta in vantaggio la Costa d’Avorio nel neutro di Lens, poi l’Uruguay la ribalta con Vinas e Doue. Al Metropolitano di Madrid 2-3 tra Romania e Colombia: i gol di Cordoba, Arias e Asprilla, nel finale gli europei provano a rientrare con Hagi e Tanase, ma è troppo tardi. A Dublino colpo Svizzera in casa dell’Irlanda, gol del solito immortale Shaqiri. Cade invece il Portogallo a Ljubljana, dove la Slovenia vince con merito grazie ai gol di Gnezda Cerin ed Elsnik. Infine, nell’ACUD Cup, a Il Cairo la Croazia ha battuto l’Egitto in finale per 4-2: il centrocampista del Torino, Vlasic, risponde a Rabia, poi nel secondo tempo segnano Petkovic, Kramaric, Majer gol della bandiera di Abdelmonem.