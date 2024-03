Amichevoli internazionali 2024: il Brasile piega l’Inghilterra nel finale, nessun gol in Danimarca-Svizzera

Un solo gol in due delle amichevoli internazionali di lusso della serata tra quattro protagoniste del calcio mondiale. Partita scoppiettante a Londra, dove Inghilterra e Brasile si affrontano a viso aperto e con le difese decisamente allegre. Prima grande chance per gli ospiti con l’incursione di Vinicius su giocata monstre di Paquetà, non è però freddo davanti la porta. Diverse le conclusioni da fuori dei Tre Leoni, che perdono Walker per infortunio e ricorrono spesso al cross dalla trequarti, evita guai la retroguardia verdeoro. Nel secondo tempo, poi, le tante sostituzioni fanno sì che i ritmi calino un po’, ma ecco che lo 0-0 viene scongiurato dal gol di Endrick, su assist del solito elettrico Vinicius, che regala la vittoria alla nazionale guidata da Dorival Junior. Per gli inglesi di Southgate, invece, non tutto è da buttar via: si sono viste trame di gioco e combinazioni provate, è mancato un po’ Bellingham su tutti.

Nell’altra amichevole di spicco delle ore 20, scialbo 0-0 tra Danimarca e Svizzera al Parken Stadium di Copenaghen, dove però Milan e Inter ricevono notizie negative. In particolare, c’è l’infortunio nel primo tempo di Yann Sommer, portiere titolare nerazzurro, che esce per un problema alla caviglia. Noie fisiche nel secondo tempo anche per Simon Kjaer, il difensore rossonero andrà rivalutato.