Amichevoli, impresa Islanda a Wembley: Inghilterra ko. La Germania regola la Grecia

La serata delle amichevoli di preparazione a Euro 2024 porta in dote un risultato storico per l’Islanda, che incredibilmente vince 1-0 a Wembley in casa dell’Inghilterra. A decidere la partita il gol di Thorsteinsson nel primo tempo, con gli uomini di Southgate incapaci di trovare la via della rete durante i lunghi assalti alla porta ospite nella ripresa. Grande soddisfazione per gli islandesi, mentre non è certo il miglior biglietto da visita per gli inglesi verso gli impegni contro Slovenia, Danimarca e Serbia nel girone eliminatorio.

Non brilla ma almeno vince la Germania, paese organizzatore degli imminenti Europei. Al Borussia Park di Moenchengladbach i tedeschi hanno regolato 2-1 la Grecia, che aveva chiuso il primo tempo in vantaggio grazie a Masouras. Poi nel secondo tempo i ragazzi di Nagelsmann sono riusciti a ribaltare il risultato grazie alle reti di Havertz e Gross, che ha firmato la vittoria in extremis all’89’. Più convincente il successo della Polonia per 3-1 sull’Ucraina, ma i polacchi vivono ore di ansia per l’infortunio dello juventino Milik che è uscito dolorante al ginocchio dopo pochi minuti dall’inizio del match.

Tra le partite che interessavano l’Italia spicca ovviamente l’Albania, inserita nel girone degli Azzurri e oggi vincente per 3-1 sull’Azerbaigian grazie ai gol di attuali e vecchie conoscenze del calcio italiano come Bajrami e Manaj. Nel finale a calare il tris è Laci, con gli azeri che accorciano nel recupero grazie a Gurbanli. Chi invece si impone a valanga è la Repubblica Ceca, che rifila un 7-1 a Malta sul campo neutro di Grudig in Austria. Da segnalare il gol in apertura del fiorentino Barak, con i cechi poi che dilagano nella ripresa con le doppiette di Chytil e Jurasek. Pareggio per 2-2 invece tra Scozia e Finlandia, con gli scandinavi capaci di recuperare due gol di svantaggio nella sempre prestigiosa cornice di Hampden Park.

Non va oltre lo 0-0 la Romania, che a pochi giorni dagli impegni nel girone con Belgio, Ucraina e Slovacchia viene fermata sul pareggio a reti bianche dal Liechtenstein. Tra le sfide che invece non riguardavano compagini poi impegnate a Euro 2024, da segnalare la vittoria per 2-1 dell’Armenia sul Kazakistan oltre al 4-0 della Russia ai danni della Bielorussia.