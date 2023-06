Amichevoli 2023: gol di Paredes e Romero, l’Argentina vince in Indonesia

Vittoria come da pronostico, anche se decisamente poco brillante, per l’Argentina campione del mondo nell’amichevole giocata in casa dell’Indonesia. Allo stadio Utama Gelora Bung Karno di Giacarta la Seleccion, in formazione rimaneggiata e orfana tra gli altri di Leo Messi, passa per 0-2 con un gol per tempo, uno siglato da Leandro Paredes con un bolide dalla distanza, l’altro, il raddoppio, da Cristian Romero con il colpo di testa. Dunque decisive due vecchie – o meglio, recenti – conoscenze della Serie A e del calcio italiano.

La nazionale di Scaloni fa la partita, la debolissima selezione asiatica ci mette l’orgoglio e una buona organizzazione difensiva e così evita l’imbarcata. Da sottolineare anche come gran parte dei giocatori schierati non fossero quelli della finale contro la Francia né appartenenti all’11 tipo, nonostante ciò qualità altissima per l’Albiceleste, con in attacco l’ala della Fiorentina, Nico Gonzalez, e in panchina il napoletano Giovanni Simeone. Le reti portano come detto la firma di Paredes con una botta violenta e precisa dai trenta metri al 38′ e poi a inizio secondo tempo il gol del doppio vantaggio viene siglato da Romero con una zuccata in mischia che non lascia scampo alla retroguardia asiatica.