Bournemouth, non è bastata la salvezza: coach O’Neil esonerato

Il Bournemouth ha esonerato l’allenatore Gary O’Neil, nonostante una salvezza in Premier League ottenuta piuttosto comodamente, con quattro partite d’anticipo. Il nuovo patron americano del club, Bill Foley, ha preso comunque la decisione di separarsi dal tecnico spiegando che è stata una “decisione difficile” ma che “è stata presa con grande considerazione per posizionarci al meglio in vista della prossima stagione”. O’Neil ha assunto ad interim la guida del Bournemouth all’inizio della scorsa stagione, dopo l’addio di Scott Parker in seguito alla pesante sconfitta per 9-0 contro il Liverpool, ed è stato poi nominato allenatore della squadra a tempo pieno da novembre fino alla fine della stagione, raggiungendo in maniera convincente l’obiettivo permanenza in Premier League. Andoni Iraola sarà il tecnico della prima squadra per la stagione 2022/2023.