Alice Campello risponde alle critiche a Morata: “Non è una cosa normale, bisogna avere rispetto”

Tramite il suo profilo Instagram, Alice Campello ha scritto un messaggio per difendere il marito Alvaro Morata, vittima di critiche in Spagna. L’attaccante è stato attaccato in particolare da El Confidencial, che l’ha definito “un capitano che mette in imbarazzo la Spagna“. L’articolo è stato condiviso proprio dalla donna, che ha sbottato: “Odio fare la vittima e sollevare altre polemiche, ma questa cosa non mi sembra normale neanche lontanamente, mi dispiace. È normale? L’unica cosa che considero di basso livello è essere giornalista, aver studiato per quello e scrivere un titolo del genere quando la Spagna è a un giorno dalla semifinale. Mi stupisce che invece di incoraggiare un giocatore della vostra nazionale passate il tempo cercando di abbatterlo… Come pensate che una persona possa dare il massimo per il proprio Paese quando sente che non si crede in lui?”

L’influencer ha poi aggiunto: “Senza dimenticare che questi giocatori hanno una madre, un padre, una moglie e dei figli che leggono queste atrocità gratuite… questa del giornale è un semplice esempio delle mille quotidiane. Prima di parlare, dobbiamo pensare a come farebbe sentire noi stessi quello che stiamo facendo. Ognuno è libero di dire quello che pensa, ma senza offendere. I colori variano a seconda dei gusti, ma bisogna sempre avere rispetto se vogliamo rispetto“. Non è da escludere, specialmente dopo tutte queste critiche, che – come annunciato in un’intervista – effettivamente Morata possa lasciare la Nazionale al termine di Euro 2024.