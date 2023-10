Nazionale, il report da Coverciano: Di Lorenzo in gruppo. Ancora out Chiesa

La Nazionale si prepara per le prossime sfide cruciali in vista della Qualificazioni ai prossimi Europei. La Nazionale di Spalletti ha lavorato a Coverciano. Alla seduta – alla quale erano presenti anche i ragazzi della Fiorentina Primavera allenata da Daniele Galloppa, che hanno preso parte alle prove tattiche degli azzurri – hanno partecipato tutti i calciatori in ritiro, ad eccezione di Federico Chiesa, che sta proseguendo il programma di recupero, e Giacomo Bonaventura, che ha svolto un allenamento differenziato.

Di Lorenzo dopo aver saltato la sessione di ieri per i postumi di un problema alla caviglia riportato domenica nel corso della partita Napoli-Fiorentina Sempre ai box al momento Federico Chiesa: nel clan azzurro non si dispera di recuperare l’attaccante juventino almeno per la sfida di martedì prossimo a Wembley.