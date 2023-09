Nazionale, primo allenamento con Spalletti ct

Questo pomeriggio è iniziata la preparazione della Nazionale in vista delle partite di qualificazione europee contro la Macedonia del Nord e l’Ucraina. Gli azzurri si sono allenati per la prima volta con il nuovo commissario tecnico Luciano Spalletti, sul campo di Coverciano. Il gruppo degli atleti tricolore si è presentato al completo, con Zaniolo arrivato per ultimo dall’Inghilterra e Barella presente nonostante la contusione di ieri contro la Fiorentina.