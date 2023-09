Nazionale, Pessina: “Fischi a San Siro a Donnarumma? Mai facile giocare così”

La Nazionale di Luciano Spalletti ha centrato la sua prima vittoria in una partita importantissima per Euro 2024, ossia contro l’Ucraina a San Siro. Proprio a Milano, nel tempio del calcio italiano, si sono avvertiti più di alcuni fischi per Gigio Donnarumma, dovuti per il suo passato al Milan. Sull’argomento è intervenuto anche Matteo Pessina, che ha parlato a margine della premiazione del Fair Play Gentlemen a Milano.

Sui fischi a Donnarumma: “Sia Frattesi che Spalletti dicono cose giuste. Giocare coi fischi non è mai facile o bello, ma il mister giustamente dice che gli applausi dobbiamo meritarceli. La verità sta un po’ sempre nel mezzo, quando siamo in Nazionale è giusto che tutti remino dalla stessa parte così che tutti possiamo toglierci delle soddisfazioni. Conoscete Gigio, ha una grandissima personalità per l’età che ha. Ed è tra i tre migliori portieri al mondo, non lo diventi se anche in certi momenti non tieni la testa alta“.

Sulla partita contro l’Ucraina: “Quella con l’Ucraina è una vittoria che volevamo, era necessaria. Siamo riusciti a controllare la partita, con anche pochi rischi. Siamo contenti, Spalletti ha fatto capire le sue idee, abbiamo provato a metterle in pratica e questo ce l’ha anche riconosciuto. È arrivata una vittoria importante”