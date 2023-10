Nazionale femminile, Soncin: “Crescita del movimento passa dal rapporto coi club”

Andrea Soncin, commissario tecnico della Nazionale femminile di calcio, in un intervista concessa a “La Football”, durante il Festival dello Sport 2023, ha parlato della crescita del movimento italiano attraverso il rapporto coi club. L’intento è mettere nella migliore condizione possibile le calciatrici italiane nel momento che vanno a indossare la maglia della nazionale.

Le parole del CT: “Sono in continuo contatto coi club, è importante mettere le calciatrici nella miglior condizione possibile affinché rendano al massimo delle loro possibilità.”

“Le calciatrici straniere possono essere un handicap? Alcune di loro hanno portato un upgrade nel nostro campionato in quanto a mentalità. Il malus, è che tolgono spazio alle calciatrici italiane. In questo senso, c’è da lavorare e da impegnarsi di più per le nostre calciatrici e c’è da ricercare ancora più a fondo nei settori giovanili”

sulle convocazioni ha dichiarato: “Monitoriamo ogni calciatrice giorno dopo giorno. Sono fiducioso che le ragazze possano regalarci grandi gioie sia contro la Svezia che contro le campionesse del mondo della Spagna”.