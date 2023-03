Nazionale, Di Lorenzo: “Napoli può darci la spinta giusta contro l’Inghilterra. Vialli ci manca”

Giovanni Di Lorenzo, che si sta per laureare prossimo capitano Campione d’Italia, ha parlato direttamente dal ritiro di Coverciano. Il terzino in conferenza stampa ha sottolineato tutta la sua felicità a ritornare con la maglia azzurra della Nazionale al Maradona che ospiterà il match contro l’Inghilterra valevole per la qualificazione al prossimo Europeo. Queste le parole di Di Lorenzo.

Sull’atmosfera del Maradona e sul Napoli: “Mi auguro che ci sia la stessa partecipazione che c’è quando gioca il Napoli, conosco la passione che trasmette quella gente, so come ci possono aiutare in termini di spinta. Sono contentissimo di essere capitano del Napoli, spero lo siano anche i miei compagni. Sono cresciuto tanto in questi anni, giocare nel Napoli mi ha aiutato, mi sento migliorato in tanti aspetti. Mancini mi ha fatto esordire in Nazionale e io gli sarò sempre grato. Spalletti, così come il ct, non guarda al nome, sceglie chi merita. Gran parte della mia crescita è quella del mister perché oltre a darmi la fascia di capitano mi ha fatto crescere tanto. Non vedo grosse differenze fra i due. Capitano in futuro della Nazionale? Ci sono delle gerarchie qui ben precise, non ci penso ed è giusto che sia cosi“.

Su Vialli: “Sentiamo l’assenza di Vialli, ci ha lasciato qualcosa di bello, ogni volta che parlava stavamo tutti ad ascoltarlo, era profondo nelle parole che usava. Ci manca, giovedì sarà la prima partita senza di lui e quindi abbiamo il dovere di metterci ancora più impegno, vogliamo regalargli tutti una vittoria“. Su Retegui: “Si è presentato sicuramente bene, avremo modo di conoscerlo nei prossimi giorni, al di là delle qualità tecniche si vede che è un bravo ragazzo e questo fa bene al gruppo. Noi abbiamo cercato di accoglierlo al meglio”