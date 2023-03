Psg, si insiste per il rinnovo di Messi: l’emiro del Qatar vuole una nuova offerta

Il Paris Saint Germain vuole blindare Leo Messi, il cui contratto è in scadenza a giugno. Secondo quanto riporta Sport, è lo stesso Tamim Bin Hamad Al Thani, l’emiro del Qatar, ad essersi mosso in prima persona e ad aver dato il suo benestare per un nuovo tentativo. La prima offerta, presentata dopo l’eliminazione dalla Champions, è stata rifiutata, ma il club è pronto a formulare una seconda proposta. Secondo il quotidiano catalano, Messi dà la priorità al progetto sportivo e chiede certezze sulla competitività della squadra. Tradotto: l’ex Barcellona vuole competere per la vittoria della Champions League. Il Psg è al lavoro per convincerlo e, stando a fonti dal Qatar, nelle prossime ore dovrebbe esserci un’accelerata.