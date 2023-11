Nazionale, Bonaventura: “Con Macedonia e Ucraina in campo senza paura”

Intervenuto ai microfoni di ‘Raisport’, Giacomo Bonaventura, ha parlato dei prossimi due impegni della Nazionale contro Macedonia del Nord e Ucraina, match validi per le qualificazioni ad Euro 2024. Queste le sue parole: ” Saranno due gare importanti, che decideranno le nostri sorti. Non saranno partite facili perché abbiamo l’obbligo di qualificarci ma le stiamo preparando al meglio, saremo pronti. Contro la Macedonia dovremo partire forte, loro non saranno remissivi“.

“Prima delle partite sono sempre emozionato, quando parte l’inno e siamo tutti insieme in mezzo al campo è una grandissima emozione ogni volta. Contro la Macedonia dovremo cercare di caricarci di troppa pressione, paura o preoccupazione, dovremo essere lucidi e andare in campo con fiducia ed entusiasmo. Mi sento in un grande periodo di forma, grazie all’esperienza si prendono anche piu’ responsabilità che ti fanno crescere soprattutto caratterialmente, e le prestazioni ne risentono in positivo. E’ più facile quando si gode della fiducia di tutti, ed in particolare dell’allenatore e della società. Anche al Milan ho sempre avuto la fiducia di tutti, sono stato bene. Se non sono riuscito a fare quel che sto facendo ora è anche un po’ colpa mia, sono maturato forse un po’ piu’ tardi ma adesso mi sento bene, vado in campo e mi diverto“.

Sul rapporto con Vincenzo Italiano ha detto: “Sicuramente lavorare tre anni con lui è stato molto importante per me perché il suo gioco penso che sia molto adatto alle mie caratteristiche. Fin dai primi allenamenti ho capito come fosse un allenatore che poteva dare tanto alla squadra e ai giocatori, e poteva valorizzare le qualità che c’erano nella rosa, e alla fine si è visto, sia per il calcio che sta facendo che per i risultati che sta ottenendo“.