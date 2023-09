Nations League, Soncin: “Contro la Svezia dobbiamo fare una grande prestazione”

Il Ct della Nazionale italiana femminile Andrea Soncin dichiara, alla vigilia della partita contro la Svezia: “È iniziato un percorso totalmente nuovo per noi ed abbiamo necessità assoluta anche domani di fare una grande prestazione per cercare di ottenere un risultato positivo. Quando chiedo coraggio le ragazze devono essere convinte di poter fare un risultato positivo anche contro la prima del ranking mondiale, perché come abbiamo analizzato bisognerà difendersi bene in alcune situazioni, poi possiamo diventare estremamente pericolose. Abbiamo analizzato la Svezia, conosciamo le cose che fanno, ma quando incontri un avversario forte non puoi limitare tutte le loro peculiarità, qualcosa devi concedere, ma ho cercato di mostrare alle ragazze il lato positivo. In tante circostanze in cui la Svezia sta attaccando è il momento in cui possiamo fare loro male”.

Ha parlato anche Laura Giuliani, portiere della Nazionale: “Credo che partire con il piede giusto sia sempre importante anche soprattutto per portare entusiasmo e compattezza nel gruppo. Il mister ha detto una cosa bellissima all’interno di una delle nostre riunioni svolta negli scorsi giorni, cioè che le vittorie servono per lavorare in tranquillità. Siamo tutte d’accordo su questo, quindi per noi era importante iniziare questo percorso nel migliore dei modi proprio per poter continuare a costruire le nostre forze e gli aspetti peculiari del nostro gruppo”.