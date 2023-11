Nations League, disordini dopo Spagna-Italia: DASPO per un tifoso di Potenza

Dopo mesi sono arrivati i verdetti per i disordini che si sono creati nel pre, durante e nel post partita del match fra Spagna ed Italia, gara che è valsa nello scorso giugno la semifinale della Nations League. Le analisi attente della polizia hanno portato al DASPO per un tifoso italiano di Potenza.

In base alla ricostruzione, i disordini sono iniziati nello stadio tra tifosi italiani e stewards addetti alla sicurezza, che venivano colpiti con pugni, aste, cinture e vari oggetti contundenti, tanto da dover ricorrere alle cure dei sanitari. Poi sono proseguiti all’esterno dove i facinorosi hanno tentato di evitare il controllo con una violenta resistenza alla Polizia del posto che ha richiesto l’intervento dei Reparti antisommossa. Il cittadino di Potenza non potrà accedere agli impianti sportivi in tutta Italia per incontri di calcio delle Nazionali o dei campionati. Non potrà nemmeno avvicinarsi, restando a una distanza di almeno 500 metri, ai luoghi interessati alla sosta, al transito e al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle gare.