Napoli, Zielinski vuole rinnovare: rifiutata la proposta dell’Al-Ahli

Il Napoli ha trovato, forse, la risposta che attendeva da tempo: ossia quella relativa alla permanenza di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco era finito prima nel mirino della Lazio di Sarri e poi anche dell’Al-Ahli, pronto a mettere sul piatto una cifra d’ingaggio faraonica per il centrocampista del Napoli.

Alla fine però, secondo quanto riportato da Sky Sport, Zielinski ha deciso di rinnovare con la maglia del Napoli e quindi di avviare le trattative con Aurelio De Laurentiis. Il centrocampista ex Udinese, infatti, avrebbe rifiutato la proposta, economicamente molto importante, dell’Al-Ahli per rimanere in Campania ed aiutare la squadra ora di Garcia a confermarsi Campione d’Italia.