Napoli, anche Zanoli si ferma: è emergenza terzini per Mazzarri

Il Napoli è in piena emergenza legata ai terzini. Mazzarri, infatti, dopo aver dovuto subire gli infortuni di Mario Rui e di Olivera, ha dovuto vedere anche l’infortunio di Alessandro Zanoli. Il giovane terzino italiano quindi non sarà disponibile per il big match contro l’Inter di domani sera.

Zanoli si è fermato per una lombalgia che lo terrà fuori per temi ancora da definire. Non una buona notizia per Walter Mazzarri, che già dovrà rinunciare a Mario Rui e Olivera. Il resto della squadra ha svolto esercizi di rapidità e lavoro tecnico tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto.