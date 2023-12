Napoli, Sky: fatta per il rinnovo di Osimhen fino al 2026

Il Napoli ha difatti blindato Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, infatti, ha da sempre messo in prima linea il rinnovo con il club partenopeo chiedendo però un ingaggio da top in squadra ed in Serie A. Dopo il clima teso, con alcune delucidiazioni che De Laurentiis ha voluto avere, sta per arrivare la fumata bianca nel discorso legato al rinnovo ed all’adeguamento del contratto.

Secondo Sky, infatti, il prolungamento del contratto sarebbe cosa fatta: contratto fino al 2026 con conseguente adeguamento del contratto. Osimhen sarà il più pagato del Napoli e nel suo contratto sarà inserita anche una cluasola legata alla possibile vendita che dovrebbe toccare i 120 e 130 milioni netti.