Napoli, report da Castel Volturno: palestra e terapie per Rrahmani e Juan Jesus

Il Napoli si è radunato dopo la vittoria convincente contro l’Udinese. A Castel Volturno Garcia ha svolto un lavoro di defaticamento per chi ha giocato nella sfida del Maradona, mentre altri giocatori hanno svolto un lavoro personalizzato in palestra.

Rudi Garcia, ha diviso la squadra in due gruppi tra chi ha giocato ieri dall’inizio, impegnato in lavoro di scarico, e gli altri componenti della rosa che hanno svolto seduta tattica, esercizi di possesso palla e partitella a campo ridotto. Gollini ha svolto allenamento personalizzato in campo, per palestra, piscina e terapie, mentre Juan Jesus ha svolto terapie.