Napoli, niente record: non potrà raggiungere i 102 punti della Juventus di Conte

Il record firmato Antonio Conte con la casacca della Juventus può dirsi ufficialmente al sicuro. Il tecnico pugliese alla sua seconda stagione da tecnico bianconero nella stagione 2013-14 ha stabilito il record di punti nella storia della Serie A. Gli uomini di Conte in quella stagione arrivarono infatti a 102 punti dove nessuno quindi era arrivato in precedenza. Fino alla partita contro il Milan, poteva ambire il Napoli dei record di Spalletti che vincendole tutte, inclusa quella contro i rossoneri, poteva abbattere questo record ed aggiornare gli almanacchi dei record. La sonora sconfitta contro gli uomini di Stefano Pioli però hanno certificato che Di Lorenzo e compagni non potranno arrivare a 103 punti e battere quindi Antonio Conte. Infatti, pur se la squadra di Spalletti dovesse fare bottino pieno contro le 9 sue prossime sfidanti arriverebbe a 99.