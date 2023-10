Napoli, Moggi: “Conte uno dei migliori allenatori ma difficile che vada d’accordo con De Laurentiis”

Antonio Conte potrebbe diventare il prossimo allenatore del Napoli al posto di un Rudi Garcia sempre più lontano ormai dalla panchina dei campioni d’Italia in carica. C’è però chi non prevede un futuro roseo nell’eventuale rapporto tra il tecnico salentino e il patron del club. “Antonio è uno sanguigno, non mi sembra la persona adatta per gestire il rapporto con Aurelio De Laurentiis. La vedo dura che possano andare d’accordo”. Così all’Adnkronos Luciano Moggi in merito all’eventualità che l’ex centrocampista e allenatore della Juventus possa sedersi sulla panchina del Napoli.

“Come tecnico è sicuramente uno dei migliori in circolazione ma la convivenza con il presidente del Napoli la vedrei molto a rischio -sottolinea l’ex direttore generale della Juventus-. Tra l’altro Conte ha già detto di voler star fermo un anno e siccome è uno di parola, penso che così farà, soprattutto perché quando a giugno si rimetterà in gioco non avrà problemi a trovare una panchina importante”. Moggi è scettico su un possibile ritorno di Conte sulla panchina della Juventus. “Tutto può essere ma non dimentichiamoci che Allegri ha il contratto anche per la prossima stagione”.

L’ex dirigente della Juventus ha avuto anche modo di parlare di Inzaghi, nuovo allenatore della Salernitana: “Auguro a Pippo di salvare la Salernitana, sicuramente è un tecnico preparato e può dare un impulso alla squadra e rimetterla in carreggiata. Attenzione però, un impulso, il resto lo devono fare i giocatori. Sousa l’anno scorso è stato esaltato e quest’anno cacciato dopo otto partite, mi è sembrato un po’ prematuro. Gli auguro di rifarsi”