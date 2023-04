Napoli, migliorano le condizioni di Osimhen: nigeriano parzialmente in gruppo

Le parole di Luciano Spalletti del post Milan-Napoli sembrano veritiere al massimo. Victor Osimhen infatti già dal day after del match di Champions League ha svolto un lavoro sia in gruppo sia in solitaria in quel di Castel Volturno, facendo pensare che il nigeriano possa recuperare al meglio per il match di ritorno dei quarti di Champions League contro il Milan.

La seduta di giovedì 13 aprile si è svolta con due gruppi: hi ha giocato al Meazza ha svolto lavoro di scarico in palestra, per tutti gli altri attivazione e lavoro di potenza aerobica. Chiusura con seduta finalizzata al possesso palla e partita a campo ridotto. Osimhen ha svolto parte dell’allenamento con il gruppo per poi lasciarsi ad un lavoro individuale per recuperare al meglio. Appare difficile la sua convocazione in vista della partita con l’Hellas Verona, ma appare molto probabile la sua presenza al Maradona contro il Milan. Assenti Simeone e Gaetano.