Napoli, Meret: “Cercheremo di difendere lo scudetto al meglio”

Il portiere del Napoli Alex Meret ha rilasciato un’intervista a CQ Italia, commentando diversi momenti della sua carriera: “Il mio primo paio di guanti? Era bianco. Sicuramente la cosa migliore vincere 1-0 e controllare la partita e soprattutto non subire gol. La mia prima partita a Napoli è stata molto emozionante, si è conclusa con una bella vittoria. Rientravo da un infortunio, quindi è stato ancora più bello. Con chi sarebbe piaciuto giocare? Con Maradona. Per noi, ma soprattutto per i tifosi, è molto bello dopo così tanto tempo portare il tricolore sulla maglia e cercheremo di difendere questo titolo al meglio“.