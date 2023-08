Jesper Lindstrom è arrivato in Italia, atterrando all’aeroporto Fiumicino di Roma. Domani effettuerà le visite mediche in vista della firma sul contratto che lo legherà al Napoli. Si tratta di un prestito oneroso per 5 milioni di euro che la squadra campione d’Italia pagherà all’Eintracht Francoforte.