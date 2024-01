Napoli-Inter 0-1, Lautaro Martinez: “Orgoglioso e contento, dobbiamo continuare così”

“Sono orgoglioso e contento. Oggi era un obiettivo per la nostra stagione perché siamo stati eliminati dalla Coppa Italia, era un’opportunità e dopo una grande gara con la Lazio dovevamo fare il nostro lavoro. Abbiamo faticato, ma è importante che abbiamo vinto per il terzo anno consecutivo”. Lo ha detto l’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, dopo la vittoria con gol nel recupero nella finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli: “Il gol è stata un’emozione, un momento unico. Ho fatto il 100° gol in finale di Coppa Italia e oggi ho raggiunto un grande come lui”.

Il Toro prosegue: “Sapevamo che il Napoli è un avversario di valore, ci ha messo in difficoltà ma siamo stati bravi a rimanere in partita fino all’ultimo minuto. Ora dobbiamo continuare così, stiamo facendo benissimo e dobbiamo andare avanti su questa strada. Ora pensiamo alla Fiorentina che sarà sicuramente difficile. La mia forza? Me la danno i compagni, loro mi fanno alzare il livello. Dobbiamo essere tutti pronti, sono contento di alzare questa coppa da capitano e sono felice dei miei compagni. Io cerco sempre di alzare questi trofei perché sono importanti per la storia di questo club, è la terza di fila che vinciamo ed oggi era molto importante. Abbiamo giocato un’altra finale, è importante dare continuità a quello che stiamo facendo dopo la finale di Champions. L’Inter sta dove merita di stare”.