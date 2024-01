Napoli-Inter 0-1, Inzaghi: “Supercoppa mi rende soddisfatto per noi, per il club e per i tifosi”

“Complimenti al Napoli perché ha fatto una grande partita difendendo in 10, hanno lottato come leoni. Questa Supercoppa era una novità per tutti, abbiamo pagato qualcosa ma abbiamo mantenuto grandissima concentrazione. Nel primo tempo potevamo già passare in vantaggio, nella ripresa potevamo segnare prima ma avevamo una squadra organizzata davanti”. Così Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, dopo la Supercoppa Italiana vinta contro il Napoli, ai microfoni di Sport Mediaset. “Io re di Supercoppa? Sono soddisfatto soprattutto per i miei ragazzi e per la società perché in questi 3 anni non ci ha mai fatto mancare nulla. E anche per i nostri tifosi che sono venuti qui facendo un lungo viaggio, volevamo condividere con loro”.

“Ero ottimista, ma fino a un certo punto – rivela ancora il tecnico nerazzurro – Avevo una squadra stanca, ma il merito è dei ragazzi. Barella nervoso? Sta lavorando su se stesso, è normale che deve migliorare in queste situazioni – prosegue Inzaghi parlando dell’ammonizione di Barella che gli farà saltare il match con la Fiorentina -. Voglio fare un plauso anche ai subentrati perché ci hanno dato una grande mano, deve essere così fino alla fine“, conclude Inzaghi.

Infine, il ricordo di Gigi Riva: “E’ stato un fulmine a ciel sereno. Purtroppo lo abbiamo saputo nello spogliatoio. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo e oltre al campione era un grandissimo uomo che ci mancherà tantissimo. Colgo l’occasione per fare le condoglianze ai suoi famigliari”.