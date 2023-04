Napoli, il Questore sulla festa scudetto: “Enorme flusso di persone, si rischiano incidenti”

A Napoli prosegue la preparazione in vista della probabile festa scudetto del club partenopeo. “Stiamo cercando di prevenire ogni possibile criticità, visto che si prevede un flusso enorme di persone”, ha dichiarato il Questore di Napoli, Alessandro Giuliano, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. “Una folla eccessiva può diventare ingestibile se una determinata piazza ha una capienza limitata e non ha adeguate vie di fuga. Gli afflussi vanno controllati. Non c’è solo rischio di violenze, ma purtroppo ci sono precedenti di gravi incidenti per una folla eccessiva. Noi, con il comitato provinciale della sicurezza pubblica, stiamo studiando le varie situazioni per garantire a tutti una festa serena”, ha aggiunto.