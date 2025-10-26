Il belga costretto al cambio contro l’Inter: oggi gli esami al bicipite femorale. Conte teme di perderlo fino a fine 2025.

Il giorno dopo il successo contro l’Inter, in casa Napoli domina la preoccupazione per le condizioni di Kevin De Bruyne. Il fantasista belga, uscito dolorante nel primo tempo della sfida del Maradona, verrà sottoposto in giornata agli esami strumentali che chiariranno l’entità dell’infortunio.

