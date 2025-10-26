Napoli in ansia, De Bruyne rischia un lungo stop: quando può tornare
Il belga costretto al cambio contro l’Inter: oggi gli esami al bicipite femorale. Conte teme di perderlo fino a fine 2025.
Il giorno dopo il successo contro l’Inter, in casa Napoli domina la preoccupazione per le condizioni di Kevin De Bruyne. Il fantasista belga, uscito dolorante nel primo tempo della sfida del Maradona, verrà sottoposto in giornata agli esami strumentali che chiariranno l’entità dell’infortunio.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Secondo quanto riportato da Il Mattino, i primi riscontri parlano di un risentimento muscolare al bicipite femorale che potrebbe rivelarsi più serio del previsto, fino a compromettere l’intero finale del 2025. Un incubo già vissuto dal numero 17 azzurro, che due anni fa rimase fermo quattro mesi per lo stesso problema e che anche nella passata stagione, al Manchester City, dovette arrendersi per oltre un mese.
L’eventuale assenza di De Bruyne sarebbe un colpo durissimo per Antonio Conte, che perderebbe il suo faro tecnico nel momento più delicato della stagione. Senza di lui, il Napoli dovrà trovare nuove soluzioni in mezzo al campo, cercando di non smarrire la brillantezza ritrovata proprio contro i nerazzurri.