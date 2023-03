Napoli, dalla Francia: sirene di mercato per Kim, lo vuole il Psg

Possibile futuro in Francia per Kim min-Jae, difensore sudcoreano attualmente in forza al Napoli. Come riporta il sito Footmercato, sulle sue tracce c’è infatti il Paris Saint-Germain, che dopo aver blindato Milan Skriniar guarda ancora in Serie A. Il difensore dei partenopei rappresenta il profilo ideale per i parigini – alla ricerca di un altro centrale – ed ha una clausola rescissoria di circa 50 milioni di euro che può essere esercitata fino a metà luglio. Gli altri nomi sul taccuino del Psg sono lo spagnolo Pau Torres e il portoghese Inàcio.