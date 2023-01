Napoli-Cremonese, insulti social dei tifosi azzurri a Ferrieri Caputi: “Un disastro, ma è del mestiere?”

Ondata di critiche sui social nei confronti di Ferrieri Caputi, il cui arbitraggio non positivo di ieri sera nel match tra Napoli e Cremonese ha suscitato il malumore dei tifosi sia azzurri che grigiorossi. Partita che si è conclusa ai calci di rigore, sotto il diluvio al Maradona, che ha visto passare la Cremonese di Davide Ballardini, arrivato in sostituzione dell’esonerato Alvini. Ciofani e compagni affronteranno ai quarti di finale la Roma. Sui social sono state diverse le critiche mosse dei confronti di Ferrieri Caputi: “Completamente inadeguata per questo tipo di partite“. Tanti gli episodi dubbi, prima un rigore non assegnato al Napoli al 24′ per un fallo di Pickel su Gaetano, poi un cartellino non dato per un brutto fallo di Sernicola su Zerbin e infine il gol del Napoli molto dubbio con Simeone che infastidisce visibilmente Carnesecchi.