Napoli, Auriemma rivela: “Guardiola chiese a Mazzarri informazioni sulla difesa a tre”

Il giornalista Raffaele Auriemma ha svelato ai microfoni di Radio CRC un retroscena tra Pep Guardiola e Walter Mazzarri: “Era il 2011, mi trovavo a bordo campo al Camp Nou, per il trofeo Gamper, tra Barcellona e Napoli. Gara che gli azzurri persero per 5-0. Mi ricordo che Guardiola, dopo il gol di Cavani in rovesciata si avvicinò a Mazzarri, allora tecnico della squadra azzurra, e ci fu un lungo colloquio proprio in merito alla difesa a 3. Gli chiese tante informazioni anche post partita”. Poi ha aggiunto: “Ad oggi, infatti, Pep la usa nel suo City. In attacco ha adottato due modi: la conclusione diretta in porta, oppure provando il cross per la testa di Haaland. In questo senso, diciamo che Mazzarri a Napoli, è stato un apripista per ciò che riguarda la difesa a 3”.