Napoli, 33 anni di attesa per lo scudetto nel libro “La settimana santa”

Giuseppe Manzo e Taisia Raio pubblicano il libro ‘La settimana santa‘, il racconto dei 33 anni di attesa per lo scudetto del Napoli. Il volume è stato presentato in giornata all’Ordine dei giornalisti della Campania. Il segretario dell’Ordine, Vincenzo Colimoro, ha commentato: “E’ un libro a 4 mani scritto da un uomo e da una donna che vi portano i loro rispettivi sguardi: una lettura che coniuga lo stile giornalistico all’analisi sociale“. Antonio Giordano, presidente di Sbarro Health Organization, afferma: “Il libro ha risvegliato la memoria e la gioia del Napoli di Maradona e si vede la genuinità del loro amore per la squadra con un ritmo incalzante e a tratti anche divertente. Quest’anno è arrivata una vittoria con una società sana e un modello da imitare”.

Infine intervengono i due autori per dire: “Il libro nasce da una riflessione dopo l’ennesima vittoria dei ragazzi di Spalletti, con la volontà di capire cosa è cambiato nel tifo e nella gioia dopo 33 anni, dalla radiolina alle live reaction sui social network. C’è però la conferma del rapporto religioso e identitario del popolo napoletano con la sua squadra festeggiando in modo impeccabile e ordinato nonostante l’enorme entusiasmo”.