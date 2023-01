Mwepu, ancora problemi di cuore: ricoverato d’urgenza dopo un sospetto attacco cardiaco

Dopo esser stato costretto a ritirarsi dal calcio professionistico a soli 24 anni per una rara cardiopatia, Enock Mwepu continua a essere perseguitato dalla sfortuna. Il nuovo allenatore dei pulcini del Brighton, club che non ha voluto abbandonarlo in un momento così difficile, è stato ricoverato d’urgenza in seguito ad un collasso, probabilmente dovuto a un attacco cardiaco. Attualmente si trova in un ospedale nel suo paese, lo Zambia, ma non è chiaro se sia in pericolo di vita o meno.