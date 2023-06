MOVIOLA – Italia-Corea del Sud, non è gol di Prati: ai Mondiali U20 niente Goal Line Technology

L’Italia vicinissima al gol del vantaggio nella semifinale del Mondiale Under 20 con il colpo di testa di Prati. Il difensore centrale al 60esimo è bravissimo a colpire di testa una palla da calcio d’angolo e ad indirizzare la palla verso la porta. Interviene il portiere della Corea del Sud che respinge, ma gli azzurri gridano subito al gol: il pallone a primo impatto sarebbe oltre la linea della porta difesa da Joon-Hong Kim. Il Var comunque non interviene, facendo pensare che la palla quindi non ha varcato la linea della porta. Ricordiamo un particolare non da poco: al Mondiale Under 20 non c’è la Goal Line Technology