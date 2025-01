Thiago Motta si è dimesso dopo la partita di sabato scorso contro il Napoli: arriva una clamorosa voce, Juve nel caos! Giuntoli ha tradito?

Arriva una clamorosa voce sulla Juve e su Thiago Motta, piombato nel caos dopo gli ultimi risultati. La stagione dei bianconeri non è sicuramente tra quelle da ricordare. Sono ben 16 i punti di differenza in classifica rispetto la squadra che l’anno scorso guidava Allegri e viveva un campionato tutto sommato da vertice. Quest’anno i tanti, troppi, pareggi hanno frenato la squadra piemontese che attualmente non è nemmeno nelle prime quattro della serie A. Dopo Napoli è andata persa anche l’imbattibilità ed è probabile che sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Sui social da tempo i tifosi si sono schierati: vogliono un cambio in panchina.

Anche perché il gioco continua a latitare ed essere una chimera. Probabilmente nemmeno il più pessimista dei tifosi si aspettava di vedere una situazione del genere, specialmente dopo l’ingaggio del tecnico italo-brasiliano che doveva arrivare a Torino per dare una svolta al gioco dei bianconeri. Inevitabile che adesso l’ex Bologna finisca sul banco degli imputati. C’è una voce che sta circolando con insistenza sul web relativa alle ore subito seguenti al match del “Maradona”, dove ricordiamo la Juve ha collezionato la sesta sconfitta di fila (cosa sottolineata più volte dal tecnico, quasi a giustificare il KO).

Giuntoli tradisce Motta! Juve nel caos dopo il Napoli!

Thiago Motta si è dimesso dopo la partita: questa notizia è venuta fuori sul web, si parla di dimissioni dopo Napoli con Cristiano Giuntoli che non avrebbe fatto nulla per tenere l’allenatore scelto la scorsa estate e considerato uno step successivo dopo il non-gioco (ma almeno vincente) espresso da Allegri. Il dirigente ha davvero tradito Motta?

Secondo quanto circolava l’ex Napoli non avrebbe respinto le dimissioni e, anzi, avrebbe persino incontrato Tudor, indicato come possibile erede dell’ex centrocampista. In ogni caso queste voci sono state smentite in maniera categorica con l’allenatore che non ha in nessun modo fatto riferimento alla cosa nei giorni seguenti, culminati con la gara decisiva di Champions League contro il Benfica di ieri sera. Thiago Motta era regolarmente al suo posto.

Insomma se dovesse essere davvero successo è stato un caso nato e morto lì, nel giro di qualche ora, al rientro da Napoli. Per ora il progetto Thiago Motta è ancora salvo. Certamente, però, saranno decisivi i prossimi risultati. In caso di continui alti e bassi è chiaro che una sterzata immediata può diventare realtà.