Morte Vialli, il ricordo di Fedez: “Mi hai dato tanto, con te ho pianto al telefono”

“Non ci siamo mai conosciuti di persona, ma mi hai dato tanto. Con te ho pianto al telefono, pur non avendoti mai visto di persona“. Così, attraverso una storia su Instagram, Fedez ha voluto ricordare Gianluca Vialli, morto all’età di 58 anni. Il cantante ha poi aggiunto: “Avevamo in programma di incontrarci per fotografarci assieme mostrando le rispettive cicatrici, ma purtroppo non è stato possibile“. Fedez aveva spiegato a più riprese di esser stato confortato dall’ex calciatore quando gli era stato diagnosticato un tumore al pancreas. Vialli aveva infatti vissuto un’esperienza simile, dimostrando la sua vicinanza al cantante.