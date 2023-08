Morte Mazzone: un minuto di silenzio in tutti i campi di Serie A

La morte di Carlo Mazzone, indubbiamente, lascia un vuoto importante in tutto il calcio italiano che ha potuto ammirare un personaggio che ha sempre messo il lato umano prima di tutti gli altri fattori. Il risultato è stato quello di farsi amore un pò da tutti.

Per il personaggio e per quello che ha dato, la Lega di Serie A ha deciso di tenere un minuto di silenzio in tutti gli stadi in cui si giocherà la prima giornata. Non è finita qui: infatti, anche la FIGC starebbe predisponendo un minuto di silenzio in tutti i campionati nel ricordo di Carlo Mazzone.