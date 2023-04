Morte Maradona, rinviati a giudizio otto imputati: rischiano da 8 a 25 anni di reclusione

Omicidio colposo semplice: questa l’accusa per gli otto imputati per il caso della morte di Diego Armando Maradona, deceduto il 25 novembre 2020 per “un edema polmonare acuto causato da un’insufficienza cardiaca cronica”. A confermare l’apertura del processo con rinvio a giudizio degli imputati è stata la giustizia argentina, che non ha tuttavia ancora comunicato la data del processo. Gli imputati rischiano dagli 8 ai 25 anni di reclusione.