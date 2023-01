Morte Gianluca Vialli, le reazioni dal mondo del calcio

Gianluca Vialli è scomparso all’età di 58 anni, lasciando un vuoto nel cuore di milioni di appassionati calcistici e non. Ma è in particolare l’intero mondo del pallone a piangere uno straordinario uomo e campione che ha lasciato un segno indelebile nella vita di tanti. Di seguito una serie di reazioni alla sua morte, da parte delle sue ex squadre ma non solo.

“Un campione in campo e nella vita: Vialli è stato un nobile avversario e un esempio di coraggio. Il nostro cordoglio va alla famiglia e agli amici di Gianluca”. Così l’Inter su Twitter.

“Con profondo dolore e commozione la Lega Serie A si stringe alla famiglia di Gianluca Vialli, irripetibile protagonista del nostro calcio che sarà per sempre ricordato per le sue doti da calciatore, ma soprattutto per l’indimenticabile lezione di vita che ha saputo dare”. Così, sui suoi canali social, la Lega Serie A ricorda Gianluca Vialli, scomparso oggi.

“C’è poco da dire, solo pregare per Luca, ha smesso di soffrire. Luca era un ragazzo a modo, che veniva dalla terra cremonese, e chi sa cosa significa sa cosa voglio dire in questo momento”. Lo ha dichiarato all’Italpress Antonio Cabrini.

“Aurelio De Laurentiis e tutto il Napoli si uniscono al dolore della famiglia e del mondo dello sport per la scomparsa di Gianluca Vialli indimenticabile campione ed esempio di grande spessore umano”. Questo il cordoglio del Napoli Calcio.

“Siamo addolorati per la scomparsa di Gianluca Vialli, un grande sportivo dentro e fuori dal campo. Le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari. Vialli è stato un grande uomo di sport, in campo e fuori. Nel giorno della sua scomparsa, ci stringiamo a tutti i suoi cari”. Lo scrive il Milan in un messaggio su Twitter.

“Un campione nello sport e nella vita… Un combattente, tenace e caparbio, anche nella malattia… Fai buon viaggio, Gianluca”. Questo il messaggio dell’Atalanta.

“Siamo profondamente addolorati nell’apprendere della scomparsa di Gianluca Vialli all’età di 58 anni. I nostri pensieri e le nostre condoglianze sono con la sua famiglia e i suoi amici in questo momento difficile. Riposa in pace”. Così la Fifa in un tweet.

“Ciao amico mio. Rip Gianluca Vialli”. Così Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid.

You’ll be missed by so many. A legend to us and to all of football. Rest in peace, Gianluca Vialli. 💙 pic.twitter.com/mNJPDkCSYO — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 6, 2023