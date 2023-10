Morte Alvaro Prieto, il cadavere mostrato in diretta: tv spagnola si scusa

di Redazione 12

La trasmissione TVE ‘Mañaneros’ si è scusata pubblicamente per aver trasmesso in diretta le immagini del corpo senza vita di Álvaro Prieto, il calciatore 18enne del Cordoba di cui si erano perse le tracce da giovedì. Il corpo è stato ritrovato questa mattina in un treno, nell’area setacciata da giorni dalle forze dell’ordine. Nelle immagini, trasmesse in lontananza, si intravedeva un corpo tra i vagoni. Il conduttore del programma ha subito interrotto la trasmissione quando si è reso conto che nell’inquadratura era visibile il cadavere. Il materiale audiovisivo è stato successivamente rimosso dalle piattaforme digitali e fornito alle forze dell’ordine.

“Ci scusiamo per le immagini che abbiamo offerto in diretta nel programma ‘Mañaneros’ su La 1. Immagini che non avrebbero mai dovuto essere trasmesse e che sono state rimosse dalla trasmissione digitale del programma. Ribadiamo le nostre scuse alla famiglia di Álvaro Prieto”, è la nota diffusa dell’emittente, come riporta Marca. Il presentatore del programma si è scusato in diretta.