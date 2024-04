Moratti: “Inter superiore, due anni fa scudetto al Milan un regalo. Inzaghi non si accontenta mai. Zhang? Assurdo criticarlo”

“L’Inter ha dimostrato una notevole superiorità rispetto alle altre squadre, così com’è successo la stagione passata con il Napoli: le squadre avversarie hanno sicuramente avuto dei problemi, non sono state all’altezza, ma fin dalle prime partite si è compresa la vera dimensione dell’Inter che, tranne il regalo di due anni fa, i suoi punti li ha conquistati con grande merito”. Lo scudetto del Milan è stato quindi ‘un regalo dell’Inter’? “Ne sono convinto”. L’ex presidente nerazzurro, Massimo Moratti, è pronto a festeggiare la seconda stella, con lo Scudetto sempre più vicino, e che potrebbe arrivare già lunedì prossimo nel derby contro il Milan: “Dopo la finale di Champions era chiaro che fossi più convinto che si potesse arrivare a un traguardo prestigioso, come la seconda stella, ma forse per scaramanzia o prudenza non volevo essere così sicuro – ribadisce in un’intervista al Corriere della Sera -. La seconda stella basta che arrivi, non mi farei un complesso di doverla conquistare proprio nel derby. Altra cosa è la sfida col Milan, vincerla è importante, perché non è una partita come le altre“.

Moratti si sofferma poi sull’Inter attuale. Dai giocatori: “Sul podio nerazzurro metto Barella, Dimarco e Lautaro. Barella ha avuto una crescita fantastica nel controllo del gioco e dei tempi. coraggioso e generoso; Dimarco rappresenta la volontà, il senso di appartenenza; Lautaro è la classe, il senso del gol e del dribbling, un attaccante di grandissima qualità, forse lo si può accostare a Milito”. All’allenatore: “Inzaghi è un grande lavoratore e ha una qualità importante: non si accontenta mai, è pignolo nel ricercare la migliore soluzione per la squadra. Mi ha sorpreso la sua dote nel valorizzare il gruppo e nel dare sempre le giuste motivazioni. I suoi punti li ha conquistati con grande merito”. Per chiudere anche con il presidente: “Zhang ha avuto ottimi risultati, ha tenuto la squadra su un livello di notevole prestigio anche a livello internazionale, per un tifoso sarebbe assurdo criticarlo. Il futuro? Bisognerebbe essere informati, cosa che io non sono”.