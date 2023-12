Monza, Palladino: “Sono figlio di Napoli. Andremo al Maradona per vincere”

Sarà una giornata particolare per Raffaele Palladino che, nel giorno che precede il match contro il Napoli, ha parlato del suo ritorno in Campania nel capoluogo che è stato casa per l’attuale mister dei brianzoli. Nonostante il cuore a Napoli, Palladino ha sottolineato la sua voglia di uscire dal Maradona con il bottino pieno.

Palladino: “Sarà un’emozione diversa. Sono un figlio di Napoli, lì vive la mia famiglia e ci sono i miei amici. Nonostante io sia stato via tanto tempo, il mio cuore è napoletano e io mi sento napoletano a tutti gli effetti. Non sapevo che fosse la mia cinquantesima panchina. Tuttavia questo traguardo sarà un punto di partenza e domani dobbiamo fare una bella prestazione: affrontiamo i campioni d’Italia, una squadra forte con grandi individualità. Questa settimana ho provato tantissime cose, c’è un alto livello di competizione e questo mi fa piacere. È ovvio che qualcuno ha tirato un po’ la carretta e sia un po’ sottotono e chi ci sarà in sostituzione sarà motivato a sopperire l’assenza. Ho visto una squadra che ha lavorato bene e voglia di ricominciare quel che abbiamo lasciato un po’ per strada nelle ultime due partite. Sappiamo che il Napoli in questo ha qualche assenza, ma sono sempre i campioni d’Italia: proveremo a batterlo con la nostra qualità, perché anche noi abbiamo bisogno di punti. Ci fa piacere aver raggiunto una certa solidità difensiva, al di là dei tre gol presi con il Milan. Ma in fase realizzativa possiamo di sicuro fare meglio e dobbiamo alzare l’asticella“.