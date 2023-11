Montpellier-Brest, disordini nel post gara: preso a sassata il pullman dei tifosi ospiti

In Francia non si placano le violenze, anzi aumentano di settimana in settimana. Dopo lo spiacevole e quasi tragico episodio che ha coinvolto Fabio Grosso prima del match poi non giocato fra Marsiglia e Lione, anche in quel di Montpellier è successo un fatto simile sempre con conseguenze negative.

Dopo il match perso dalla squadra di casa, alcuni ultras del Montpellier hanno preso letteralmente a sassate il bus dei tifosi del Brest, usciti vittoriosi dal match per 3 reti ad una. Finestrini rotti, un ferito lieve e un dramma per fortuna solamente sfiorato. Finestrini rotti, un ferito lieve e un dramma per fortuna solamente sfiorato. Il Brest, tramite il proprio direttore generale Pascal all’Equipe, ha chiarito la propria posizione: “L’episodio è molto grave, vedendo l’impatto del veicolo si capisce la violenza. Se il sasso fosse stato lanciato un paio di metri più in basso avrebbe colpito l’autista e i rischi sarebbero stati ben maggiori, contando che l’autobus viaggiava in autostrada. Non oso neanche immaginare… Ci consulteremo con le forze di sicurezza per capire meglio cos’è successo“.